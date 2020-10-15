أفضل عروض الكاش باك عن طريق موقع و تطبيق يجني Yajny

موقع يجني هو واحد من أهم المواقع الإلكترونية المشهورة والخاصة بتقديم الكثير من العروض على مختلف المتاجر أونلاين. يحصل المستخدم على عروض مجانية من خلال خدمة الكاش باك الحصرية التى تمكنه من كسب الكثير من المال، فكلما يقوم المستخدم بعمليات شراء، يحصل على استرداد نقدي أكبر. لا تنتهى مزايا يجني هنا، بل يقدم أيضًا نظام البونص للمستخدم و عروض متفردة عن طريق كوبونات وأكواد الخصم التي تتوفر على الكثير من المتاجر الإلكترونية في الدول العربية والعالمية.

يضم موقع يجني الكثير من المتاجر الإلكترونية الكبيرة مثل أمازون وسوق ونون وإتش آند إم و مذركير وفوت لوكر وكارفور وغيرها من أفضل المتاجر العالمية التي تجعلك توفر الكثير من الأموال وتحصل على أفضل المنتجات.

موقع يجني

هو أكبر المواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها التسوق والتوفير في آن واحد حيث يوجد به معظم المتاجر الإلكترونية من مختلف الفئات لتلبي جميع احتياجات التسوق بالإضافة إلى ميزة الكاش باك أو الاسترداد النقدي.

تشجع خدمة الكاش باك المستخدم على التسوق، فكلما تسوق من المتاجر المتاح عليها خدمة الكاش باك أو الاسترداد النقدي كلما وفر أكثر. ذلك بإعطاء المتسوق جزء مما تم دفعه في عمليات الشراء الخاصة به من أي متجر إلكتروني داخل موقع yajny على حسابه الموجود بالموقع.

ابدأ باستخدام يجني و لن تحتار فيما تقوم بشرائه من منتجات، لأنه سيسهل عليك القيام بعملية الشراء من كل الماركات التجارية والمنتجات العالمية مع استرداد جزءًا من قيمة مشترياتك وفقًا للنسبة الخاصة بكل متجر.

ستحصل على الكاش باك نقدًا عند تحويله على حسابك البنكي الخاص أو عن طريق أى وسيلة أخرى متوفرة على يجني لسحب مبلغ الكاش باك- مثل باي بال- من خلال نقرة واحدة فقط على جهازك.

مميزات موقع يجني

يتميز موقع يجني بالعديد من الخصائص التي تجعله مختلفًا عن غيره، وهي:

يتيح لك موقع يجني سهولة التسوق وشراء كل ما تريد من منتجات من خلال تجربة مستخدم سهلة و واضحة و تصميم يروق للعين. يتيح موقع يجني عملية التسوق الإلكترونية بشكل مختلف عن التسوق التقليدي حرصًا منه على راحة عملائه ومواكبة العصر والتكنولوجيا. فيجمع لك كل المتاجر فى مكان واحد مع تقسيمها إلى فئات ليسهل عليك الاختيار. كل هذا بالإضافة إلى العروض و الخصومات الحصرية طوال العام. يتميز الموقع بواجهة جذابة ومختلفة وبسيطة وتوجد على صفحته الرئيسية الكثير من العروض الحصرية على أقوى المتاجر ليسهل عليك عملية الاختيار و التسوق. يقدم موقع يجني عروض الكاش باك المستمرة والحصرية التي تستطيع من خلالها الحصول على الكثير من المنتجات والخدمات من أكبر البراندات العالمية والمحلية. فتستطيع الحصول على الكثير من المنتجات بأقل الأسعار الممكنة مقابل حصولك على الكثير من النقود في الحساب الخاص بك على يجني عن طريق استعادة نسبة مئوية من النقود التي قمت بإنفاقها عند تسوقك من المتاجر التي تفضلها. يوفر الموقع لعملائه أفضل الخدمات والخصومات على الكثير من أقسام التسوق من تذاكر سفر و حجز فنادق وأزياء وأجهزة إلكترونية خاصة بالفرد والأسرة و منتجات للعناية بالبشرة و الجمال و منتجات خاصة بالأم و الطفل. يتيح موقع يجني الكثير من طرق سحب الكاش باك أو الاسترداد النقدي حتى تحصل على أفضل تجربة شراء أونلاين. الموقع متاح باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل على المستخدمين التعامل معه وفهمه والشراء من خلاله. يوجد على موقع يجني ترتيب أبجدي عند الضغط على “جميع المتاجر” يعرض لك المتاجر حسب الترتيب الأبجدى مصحوبة بقيمة الكاش باك و عدد الكوبونات، كما يتم توضيح إذا كان يوجد كاش باك خاص بالمتجر أم لا. يمكنك أيضًا اختيار حرف المتجر الذى تبحث عنه و تقوم بالدخول إليه و تصفح كل المعلومات المتوفرة عنه على يجني. يتميز يجني بتوفير المتاجر التي تقدم منتجات أصلية 100% وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وفي متناول يد الجميع. يساعدك الموقع عند التسوق من خلاله على توفير الكثير من النقود و الوقت و الجهد. يقدم يجني خدمات أخرى مميزة تمكن المستخدم من كسب المال عن طريق ضغطة واحدة على جهازه مثل ربح ترشيح صديق. هذا النظام يعود بالنفع على العضو الذى يرشح صديق ليشترك فى يجني، فيحصل على بونص أو ربح نقدى فى حسابه على يجني و يمكنه سحبه نقدًا (وفقًا للشروط و الأحكام الموضحة فى يجني). كما يمكن لعضو يجني الحصول على بونص آخر و هو ربح المشاركة، عندما يقوم بمشاركة رابط يجني على أى وسيلة تواصل اجتماعى و يقوم شخص باستخدام هذا الرابط هكذا يحصل عضو يجني على ربح المشاركة. كما يحصل المستخدم فى الأساس على ربح الاشتراك و هو البونص الذى يحصل عليه المستخدم فور تسجيله للدخول على يجني.

كما يمكن أيضًا متابعة كل ما هو جديد فى عالم الجوالات و الهواتف المحمولة و تسوق أفضل و أحدث الموبايلات و معرفة اسعار شاومي و مختلف الماركات من خلال موقع جوال بلس.

خطوات الحصول على كاش باك Yajny

هناك خطوات لابد من اتباعها من أجل الحصول على كاش باك يجني وهي:

قم بالدخول إلى المتجر الذي تفضله من خلال موقع يجني. اختر الفئة التى تود الشراء منها من داخل المتجر، و إن لم توجد فئات فقط قم بالضغط على “تسوق الآن”. سوف يتم تحويلك إلى الموقع الرسمى للمتجر، تسوق بطريقة عادية و لكن تأكد أولاً أن عربة التسوق خالية. قم بإنهاء عملية الشراء، تهانينا لك لقد تم إضافة الكاش باك في المحفظة الخاصة بك على يجني. سوف تتمكن من سحبه نقدًا بعد تأكيد المتجر لطلبك. يمكنك اختيار طريقة السحب الأنسب لك، إما من خلال التحويل البنكى أو من خلال باي بال.

تطبيق يجني المميز

حرصًا من الموقع على راحة عملائه قام بإصدار تطبيق مجاني خاص به يسهل تحميله على الهواتف الذكية الأندرويد و الأبل لكي يحصل العملاء على أفضل المنتجات بأفضل عروض الكاش باك بأسرع و أريح الطرق.

لتحميل التطبيق من متجر بلاي ستور ومعرفة الكثير من المعلومات اضغط هنا .

. لتحميل التطبيق من أب ستور اضغط هنا.

خطوات الدخول إلى موقع يجني

هناك بعض الخطوات لا بد من اتباعها من أجل الدخول إلى موقع يجني، وهي:

قم بالدخول إلى الموقع و سجل الاشتراك عن طريق إنشاء حساب جديد أو الاستمرار بفيسبوك أو حساب جوجل. قم بتصفح العروض الخاصة باسترداد النقود الموجودة على تطبيق yajny والتي تعتبر أفضل العروض الموجودة والمقدمة من أفضل المتاجر عن طريق الصفحة الرئيسية أو البحث عن المتجر فى خانة البحث أو من خلال جميع المتاجر. عندما تنتهى من عملية الشراء يتم إضافة الكاش باك الخاص بك فى حسابك على يجني. يمكنك فيما بعد سحبه عن طريق التحويل البنكى أو حساب باى بال.

نحن نعيش الآن فى عصر السرعة فيميل معظمنا إلى إنجاز مستلزماته إلكترونيًا توفيرًا للوقت و الجهد. أصبح التسوق أونلاين ميزة يفضلها الكثير من الناس لذا جاء موقع و تطبيق يجني ليسهل عملية التسوق أكثر و أكثر عن طريق تجميع أفضل المتاجر فى منصة واحدة مع تقديم أسعار و عروض حصرية. إذا كنت من هواة التسوق فيجني هو مكانك، حمِّل التطبيق أو ادخل على الموقع و احصل على أفضل العروض المتوفرة طوال العام، فهو موقع كاش باك من الطراز الأول كما يوفر أيضًا كوبونات خصم لا تنتهى.

استمتع بكل هذه الخدمات المجانية و احصل على كل ما تحب بأسعار حصرية و فريدة مع أفضل واجهة استخدام.