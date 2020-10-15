Razer تُلبّي رغبات عشاق الألعاب بحاسوب متطور

أزاحت شركة Razer الأمريكية الستار عن حاسوب جديد مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه Blade Stealth 13.
وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Core i7-1165G7 رباعي النوى والذي يعمل بسرعة تردد 2.8 غيغا هرتز قابلة للزيادة حتى 4.1 غيغا هرتز، وبطاقة رسوميات GeForse GTX 1650 Ti Max-Q.
وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بشاشة OLED مقاس 13 بوصة ودقة عرض Full HD، ومعدل تنشيط صورة يصل حتى 60 هرتز.
وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع NVME-SSD بسعة 512 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية من نوع DDR4-RAM بسعة 16 غيغا بايت.
وسيحتوي الحاسوب على بطارية مدمجة بقوة 53.1 واط قابلة للشحن عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 100 واط، منفذ Thunderbolt4، منفذي USB-C، منفذي USB-A، كاميرا ويب تدعم تقنية Hello، بالإضافة لدعم توصيل الطاقة Power Delivery.
يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 1699 دولارا أمريكيا.
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