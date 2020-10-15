دي كابريو وستريب يشاركان لورانس بطولة Don’t Look Up

يستعد النجمان ليوناردو دي كابريو وميريل ستريب للعب دور البطولة في فيلم Don’t Look Up رفقة النجمة جينفر لورانس.

وسيروي الفيلم الذي سيبث عبر منصة نتفليكس قصة عالمي فلك متوسطي المستوى يكتشفان كويكبا يقترب من الأرض ويقومان بتحذير البشرية من إمكانية تدمير الأرض في حال اصطدامه بها.

وسيواجه العالمان صعوبات كثيرة أثناء محاولتهما إقناع البشرية بخطورة الموقف.

وأكدّت وسائل إعلامية مشاركة العديد من النجوم في الفيلم الذي سيخرجه آدم مكاي، حيث تم تأكيد مشاركة كيت بلانشيت وروب مورجان، ومن المتوقع انضمام كلّ من جوناه هيل، هيمش باتيل، كيد كودي، ماثيو بيري، تومر سيلي للعمل خلال الأيام القادمة.

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