صقر من سلالة الشاهين يُباع بسعر قياسي

شهد مزاد للصقور أقيم في نادي الصقور السعودي يوم الـ13 من أكتوبر الجاري بيع صقر من سلالة الشاهين بسعر قياسي وصل إلى 173 ألف دولار أمريكي.

وأصدر منظمو المزاد بياناً قالوا فيه إنّ الصقر بيع بهذا السعر بسبب السمات الفريدة والمميزة التي يتمتع بها، وأكدّوا أنّه أصبح أغلى صقر من سلالة الشاهين في العالم.

وقال المنظمون إنّ الصقر الذي وصل وزنه إلى 1.1 كيلو غرام اصطيد في برية حفر الباطن الواقعة شمال شرق المملكة العربية السعودية.

وتعد هواية الصقارة (تربية الصقور وتدريبها على الصيد) جزءاً من التراث الثقافي الصحراوي في منطقة الخليج العربي.

الجدير بالذكر أنّ نادي الصقور السعودي يحرص منذ تأسيسه عام 2017 على تنظيم المزاد الذي يشهد حضور عدد كبير من مالكي الصقور في منطقة الخليج العربي بشكلٍ سنوي.

