دراستان تحددان فصيلة الدم الأقل عرضة لكورونا

حددت دراستان جديدتان فصيلة الدم الأقل عرضة للكورونا، حيث أكدّت الأبحاث التي قام بها العلماء في الدنمارك وكندا أنّ الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بكورونا.

ففي الدراسة الدنماركية التي شملت 7422 شخصاً مصاباً بكورونا وجد الباحثون أنّ 38.4% من المصابين لديهم فصيلة الدم O، رغم أنّ فصيلة الدم O تشكل 41.7% من بين مجموعة مكونة من 2.2 مليون شخص لم يتم فحصهم.

بالمقابل كانت فصيلة الدم A الأكثر تعرضاً للإصابات بنسبة 44.4%، وتعد هذه الفصيلة الأكثر انتشاراً في الدنمارك بنسبة 42.4 %.

أما الدراسة الكندية فشملت 95 مريضاً يعانون أعراضا حرجة، ووجدت أنّ 84% من المصابين من فصيلة الدم A و AB احتاجوا لأجهزة تنفس اصطناعي واضطروا للمكوث بالعناية المشددة لمدة 13.5 يوماً، مقابل 61% من مرضى فصيلتي الدم B وO الذين مكثوا في العناية المشددة لمدة 9 أيام.

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