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دراستان تحددان فصيلة الدم الأقل عرضة لكورونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حددت دراستان جديدتان فصيلة الدم الأقل عرضة للكورونا، حيث أكدّت الأبحاث التي قام بها العلماء في الدنمارك وكندا أنّ الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بكورونا.

ففي الدراسة الدنماركية التي شملت 7422 شخصاً مصاباً بكورونا وجد الباحثون أنّ 38.4% من المصابين لديهم فصيلة الدم O، رغم أنّ فصيلة الدم O تشكل 41.7% من بين مجموعة مكونة من 2.2 مليون شخص لم يتم فحصهم.

بالمقابل كانت فصيلة الدم A الأكثر تعرضاً للإصابات بنسبة 44.4%، وتعد هذه الفصيلة الأكثر انتشاراً في الدنمارك بنسبة 42.4 %.

أما الدراسة الكندية فشملت 95 مريضاً يعانون أعراضا حرجة، ووجدت أنّ 84% من المصابين من فصيلة الدم A و AB احتاجوا لأجهزة تنفس اصطناعي واضطروا للمكوث بالعناية المشددة لمدة 13.5 يوماً، مقابل 61% من مرضى فصيلتي الدم B وO الذين مكثوا في العناية المشددة لمدة 9 أيام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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