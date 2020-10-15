غوغل يعيد شابا لعائلته بعد 12 عاماً من اختطافه

لعب تطبيق خرائط غوغل دوراً كبيراً في عودة شاب إندونيسي يدعى عرفان واهيو بعد 12 عاما من اختطافه.

وكان عرفان قد تعرّض للاختطاف في سن الـ5 سنوات، بعدما ظلّ الطريق أثناء عودته لمنزله الواقع في منطقة سراغن بإقليم جاوه الأوسط في إندونيسيا، ليعثر عليه أحد فناني الشوارع ويقوم بخطفه.

وقال الشاب الإندونيسي إنّ الفنان وعده بأخذه للمنزل، لكنّه لم يفِ بوعده، وقام بإجباره على العمل معه في منطقة أخرى بعيدة عن مكان سكنه.

واضطر عرفان للعيش في الشوارع لمدة عامين رفقة الخاطف، قبل أن ينقل لدار رعاية الأيتام بعدما ألقي القبض على الخاطف.

وعندما وصل لسن الـ 17 عاماً استطاع عرفان تذكّر بعض الأمور عن طفولته، وتذكر محل بقالة كان يذهب إليه رفقة جدته، فقام بالبحث عنه عبر تطبيق خرائط غوغل ليعثر عليه ويعطي بياناته للمسؤولين في دار رعاية الأيتام الذين تواصلوا مع المحل وحصلوا منه على معلومات وصور لعائلة عرفان.

وبعدما التأكد من أنّها عائلته الحقيقية عاد عرفان لمنزله ليلتم شمله مع عائلته بعد غيابٍ دام لـ12 سنة.

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