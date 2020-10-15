شركة تحتفل بعيدها الـ50 بـ”طريقة لافتة”

احتفلت شركة تشيكن ناغيت الأيسلندية بعيد ميلادها الـ50 بطريقة غريبة للغاية، حيث قامت بإرسال قطعة دجاج ناغيت في رحلة إلى الفضاء.

واستعانت الشركة بمجموعة من الخبراء في مجال الأرصاد الجوية الذين أطلقوا بالوناً خاصاً بالأرصاد الجوية يحتوي في داخله على مادة الهيدروجين لنقل قطعة الدجاج إلى الفضاء.

في حين اعتمدوا على مركبة طيران بسيطة مزودة بالأساسات الصغيرة وجهاز تتبع بالأقمار الصناعية، وأنظمة دعم لتصوير وتوثيق الحدث الفريد من نوعه.

وتمكنت قطعة الدجاج من الوصول لارتفاع 110 آلاف قدم (33528) متراً خلال ساعتين من إطلاقها، حيث أظهرت الصور الملتقطة وصولها إلى الغلاف الجوي.

وحظي مقطع الفيديو الذي نشرته الشركة الأيسلندية بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تركوا العديد من التعليقات الإيجابية.

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