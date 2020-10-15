كيف يؤثر مرض السكري على الفم والأسنان؟

أكدّ الطبيب الألماني شتيفان تسمير خطورة داء السكري على الفم والأسنان، وقال إنّ السكري يزيد من احتمال الإصابة بتسوس الأسنان لأنّه يتسبب بارتفاع مستوى السكر في الدم.

بالإضافة لمعاناة المريض من انخفاض الكالسيوم في اللعاب، الأمر الذي يؤدي لصعوبة تمعدن الأسنان، ويجعل مينا الأسنان معرضاً لهجوم الأحماض.

وأوضح الطبيب الألماني دور مرض السكري في تعزيز فرص حدوث الالتهابات، وتمهيده الطريق للإصابة بالتهاب دواعم السن الذي يؤدي لتخلل الأسنان وسقوطها.

ودعا مرضى السكري للاهتمام بصحة أسنانهم من خلال ضبط مستوى السكر في الدم، وتنظيف الأسنان مرتين يومياً باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، بالإضافة لإجراء فحوصات دورية عند طبيب الأسنان من أجل اكتشاف الأمراض بشكل مبكر وعلاجها قبل أن تصل لمراحل متقدمة.

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