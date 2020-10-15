سامسونغ تطلق بطاقات ذاكرة بسرعة نقل بيانات عالية

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية نوعين من بطاقات الذاكرة بسرعة بيانات 100 ميغابايت في الثانية أطلقت عليهما Pro Plus SD و EVO Plus.

تتميز هذه البطاقات بسرعة نقل بيانات عالية تتيح للمستخدم تسجيل محتوى الفيديو بدقة 4K بكل سهولة، وبدعمها المستخدمين من المحترفين والمبدعين في التصوير المستمر، بالإضافة لتحسينات أعلى في الأداء والكفاءة.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية البطاقات الجديدة بمعايير حماية Seven-proof مدمجة التي تحمي البطاقات من الماء، درجة الحرارة، الأشعة، المغناطيس، بالإضافة لمقاومة الصدمات والسقوط من ارتفاع 5 أمتار، ومقاومة التآكل حتى 10000 مرة.

وستأتي سلسلة Pro Plus SD بسرعة قراءة بيانات تصل إلى 100 ميغابايت في الثانية، وسرعة نقل تصل إلى 90 ميجابايت في الثانية، في حين ستصل سرعة نقل البيانات في سلسلة EVO Plus إلى 100 ميغابايت في الثانية.

يذكر أن الشركة الكورية ستطلق سلسلة Pro Plus SD بسعات 32، 64، 128، 256 غيغا بايت وبسعر يتراوح ما بين 7 إلى 40 دولارا أمريكيا، في حين ستطلق سلسلة EVO Plus بسعات 32، 64، 128، 256 غيغابايت وسعر يتراوح ما بين 10 إلى 50 دولارا أمريكيا.

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