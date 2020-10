هاتف ثوري من One Plus يلتقط أفضل سيلفي

كشفت شركة One Plus الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه One Plus 8T.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.55 بوصة ودقة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120HZ، وسطوع يصل إلى 1100 شمعة.

وتحتوي الشاشة على خاصية Always On Display التي تجلب معها 11 تصميما مختلفا، وخوارزمية ذكية تساعد المستخدم على التقاط أفضل صور السيلفي.

وستأتي الكاميرا الخلفية لهذا الهاتف رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 8 و12 غيغابايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 65 واط، منفذ USB-C، Warp Charge، مستشعر للبصمات، نظام تبريد، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 586 و627 دولارا أمريكيا.

