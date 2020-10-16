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شركة تويتر: لا أدلة على انتهاك أمني عند تعطل الموقع لساعات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شركة تويتر قولها -الخميس- إن الكثير من مستخدمي الموقع واجهوا مشكلات بسبب تغيير غير مقصود أدخلته الشركة على أنظمتها الداخلية لكن المنصة بدأت تعود إلى العمل بشكل طبيعي تدريجياً بعد تعطلها لنحو ساعة ونصف.

وتوقعت الشركة أن عودة الموقع إلى العمل لدى الجميع سيتم خلال ساعات قليلة.. وقالت إنه ليس لديها أي أدلة على حدوث انتهاك أمني أو اختراق إلكتروني، فيما أظهر موقع “داون ديتيكتور” الذي يراقب أعطال الانترنت أن أكثر من 55 ألف مستخدم واجهوا مشكلات مع تويتر.

يُشارُ إلى أن تويتر أعلنت في يوليو الماضي عن انتهاك تمكن خلاله متسللون من الدخول إلى أنظمتها الداخلية لاختراق حسابات بعض كبار المستخدمين، منهم المرشح للرئاسة الأميركية “جو بايدن” و النجمة التلفزيونية “كيم كارداشيان”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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