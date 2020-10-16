“دوّار الشاشة”.. مرض عصري إليك أبرز أعراضه وطرق الوقاية منه

دوار الشاشة هو مرض عصري لا يعرف معظمنا الكثير من المعلومات عنه؛ لكنه يصيب ملايين الأشخاص حول العالم.

وهو يرتبط بمشكلة شائعة هي الإدمان على استخدام الشاشات مثل الهاتف الخلوي والألواح الإلكترونية والكومبيوتر أو استخدامها لساعات طويلة.

ويعّد هذا المرض المرادف لدوار وسائل النقل، وفي هذه الحالة تظهر بعض الأعراض المزعجة، لكن يمكن الوقاية من دوار الشاشة بطريقة سهلة جدًا.

ما هو دوار الشاشة

يشبه دوار الشاشة ذلك الذي يعاني منه بعض الأشخاص عندما يستقلون وسائل النقل مثل السيارة أو الباخرة أو الطائرة لمسافات طويلة، وهو ينتج عن تصفح الشاشات الذكية لساعات كثيرة.

وفي هذه الحالة يبقى الجسم في حركة جمود فيما يتم تتبع الفيديوهات والصور والنصوص وغيرها بواسطة العينين فقط.

يحدث الدوار نتيجة التناقض بين حالة الجمود الجسدي والحركة البصرية، بحسب ما أشار إليه تقرير علمي نشرته صحيفة “كوزموبوليتان”.

الأعراض

في حال المعاناة من مشكلة دوار الشاشة، تظهر بعض الأعراض التي عدّدها تقرير لدورية “تيك تايمز”، ومنها ألم الرأس والرغبة في التقيؤ والدوخة والتشوش والشعور بالحاجة الى الاستلقاء والصداع الناتج غالبًا عن تعب العينين.

الوقاية

من أجل الوقاية من حدوث هذه المشكلة ومنع تكرارها من الضروري الالتزام بـ3 توصيات أساسية.

1. أخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر.

2. القيام بنزهة أو إغماض العينين لبعض الوقت.

3. الاسترخاء من أجل إعادة تجميع الأفكار وتنشيط الذهن.

ولا بد من الانتباه دائمًا إلى أن الضوء الأزرق الذي يصدر عن الشاشات الذكية يلحق الضرر بالصحة، وهو ما يمكن أن يضاف إلى أعراض دوار الشاشة المزعجة، ولهذا لا بد من الحدّ من التعرض له قدر الإمكان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية