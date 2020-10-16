هواتف ايفون 12 – طبقة حماية جديدة للشاشة مصنوعة من السيراميك ، تعرف عليها!

أعلنت ابل قبل أيام عن هواتف ايفون 12 مع تغييرات في التصميم تبدو كلاسيكية بشكل كبير إلا أن هواتف ايفون 12 الأربعة تأتي بطبقة حماية على الشاشة مصنوعة من السيراميك أطلقت عليها ابل اسم Ceramic Shield.

ما هي طبقة حماية السيراميك Ceramic Shield في ايفون 12 ؟

المعتاد من الشركات المصنعة للهواتف والأجهزة الذكية استخدام طبقة حماية زجاجية للشاشة وأشهرها زجاج الغوريلا جلاس من تصنيع شركة كورينج.

ابل في هواتف ايفون 12 قررت استخدام نوع جديد تماماً من طبقات الحماية مصنوع من السيراميك بالتعاون أيضاً مع شركة كورينج باسم الدرع السيراميكي Ceramic Shield.

السيراميك بالأساس يتمتع بمتانة عالية لكنه مادة غير شفافة، إلا أنه تم تجاوز هذه العقبة بابتكار تركيبة جديدة عبر التحكم في نوع البلورات ودرجة التبلور ترفع متانة السيراميك مع الحفاظ على درجة شفافية عالية.

وفقاً لأبل، فإن طبقة الحماية السيراميكية Ceramic Shield في هواتف ايفون 12 تعتبر الأقوى حالياً في سوق الهواتف الذكية، كما أنها تغطي كامل الشاشة حتى الحواف، مما جعل الهاتف أكثر مقاومة بأربعة أضعاف عند السقوط.

أكثر متانة وأكثر مقاومة للخدش

طبقة الحماية السيراميكية الجديدة في هواتف ايفون 12 ليست فقط أفضل من ناحية الصلابة وتحمل السقوط وعدم الكسر، بل أيضاً أكثر مقاومة للخدش وذلك بفضل اعتماد تقنية التبادل الأيوني، نفس التقنية التي تعتمد عليها ابل في زجاج الجهة الخلفية.

هناك شركات بالفعل استخدمت السيراميك في هواتفها الذكية إلا أن ذلك كان مقتصراً فقط على الجهة الخلفية مثل هواتف جالكسي S10 وشاومي Mi Mix. ابل تعتبر الشركة الأولى التي تستخدم هذا الدرع السيراميكي لحماية الشاشة بعد عمليات تحسين وتطوير تجعل منه بديلاً أفضل من زجاج الغوريلا جلاس التقليدي.