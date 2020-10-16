هاتف ميت 40 برو قد يأتي مع ستّ كاميرا خلفية ويقدم أفضل تجربة تصوير فيديو على الإطلاق

حدّثناكم عن ميت 40 في مقال سابق، وعلى الأغلب فهذا الحديث سيستمر، الهاتف قادم في خلال أسبوع وجميع المهتمين بالتقنية يرتقبون تحركات هواوي في الفترة الحالية! مواصفات هاتف ميت 40 برو لازالت غير معروفة، من الطبيعي أن تكون في غاية الارتفاع والتقدّم، لكننا لا نعرفها بلغة الأرقام! وحاليًا ظهر تسريب جديد حول كاميرا ميت 40 برو، وهو مثير حقًا للاهتمام.

كاميرا هاتف ميت 40 برو قد تنافس ايفون 12 بشراسة

من المتوقع أن تضم سلسلة ميت 40 ثلاث هواتف، وهم ميت 40 العادي، ميت 40 برو وميت 40 برو بلس، والتسريب الجديد يتناول ميت 40 برو، وطبقًا لما ورد فيه فالهاتف الجديد قادم مع كاميرا خلفية سداسية، وقد تم التوصل لهذا التسريب من خلال صورة ترويجية أصدرتها هواوي في الصين -وهي الموجودة بالأعلى- وطبقًا للتسريب فهذه الصورة قد تعبر عن كاميرا سداسية، وذلك كما بالصورة التالية:

حسب التسريب -وحسب توقع المسرب- فالهاتف سيقدّم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا بيريسكوب للتقريب الشديد، أضف إلى ذلك احتمالية قدوم الهاتف مع تثبيت بالليزر Laser Autofocus جنبًا إلى جنب مع مستشعر ToF والذي يساهم في أمور عديدة في تحسين جودة الصور.

حسب نفس التسريب، اهتمام هواوي قد ينصب على تصوير الفيديو أكثر من الصور، لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل توضّح ما ستفعله هواوي لتحقق هذه النتيجة بالضبط، هذا مع الأخذ في الاعتبار أن سمعة هواتف أندرويد بشكل عام في تصوير الفيديو ليست جيدة بالمقارنة مع ما يقدّمه الآيفون بإصداراته.

في ظل المشاكل التي تعانيها هواوي من نقص المعالجات ومن الحظر الأمريكي، هل قد تفكر في اقتناء أحد هواتف ميت 40 القادمة؟