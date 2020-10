الصحة العالمية.. تُعلن عدم فعالية عدد من الأدوية في «علاج كورونا»

حددت منظمة الصحة العالمية 4 أدوية قالت إنها غير صالحة في علاج “كورونا المستجد” في المستشفيات، من حيث فاعليتها في تقليل عدد الوفيات.

وذكرت المنظمة الدولية المختصة في هذا السياق الأدوية التالية: “ريمديسفير”، و”هيدروكسي كلوروكوين”، و”لوبينافير ريتونافير”، و”انترفيرون”.

وأفادت في هذا الشأن بأن النتائج المرحلية من الدراسة السريرية أشارت إلى أن الأدوية الـ4 المذكورة، كما يبدو، لها تأثير ضئيل أو لا تأثير لها على مؤشر انخفاض الوفيات، بعد 28 يوما أو خلال عملية علاج “كورونا المستجد” في المستشفى.

وفي إطار دراسة سوليدارتي، التي تغطي أكثر من 30 دولة، رصد الخبراء تأثير العلاج بهذه الأدوية على الوفيات ومدة الإقامة في المستشفى.

يشار إلى أن شركة الأدوية الأمريكية “جلعاد ساينس” كانت أكدت أن استخدام دواء “ريمديسفير” الذي طورته لعلاج المرضى بعدوى فيروس كورونا، يقلص مدة الشفاء إلى 4 أيام.

ووافقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإسرائيل وبريطانيا وروسيا على استخدام دواء “ريمديسفير” في علاج المصابين بعدوى فيروس كورونا، وهو عقار طور في الأصل كجزء من اختبار لعلاج التهاب الكبد “سي” والفيروس المخلوي التنفسي، كما جرى اختباره أيضا لعلاج إيبولا، إلإ أن فعاليته لم تثبت حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

