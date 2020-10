مشروب ساخن قد يوفر الحماية من أعراض «السكري» النوع 2

لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري النوع 2 يمكن عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة.

ويمكن أن يحدث مرض السكري النوع 2 بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو عدم تفاعل الجسم مع الأنسولين. وبدون ما يكفي من الهرمون، يكافح الجسم لتحويل السكر في الدم إلى طاقة قابلة للاستخدام.

ويعد إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي اليومي أحد أسهل الطرق لإدارة مستويات السكر في الدم. وقد تساعد إضافة القرفة إلى مشروبك الساخن في الصباح، على التحكم في مستويات السكر في الدم، وفقا لأخصائية التغذية في Natures Aid، جيني لوغان.

وتساعد القرفة الأنسولين في إمداد خلايا الجسم بالطاقة الكافية.

ويُزعم أن 3 غرامات فقط من القرفة يوميا تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم. ولكن، يجب عليك دائما التحدث إلى الطبيب قبل إضافة أي مكمل غذائي جديد إلى روتين علاج مرض السكري.

وقالت لوغان: “القرفة عنصر شائع في خزانة الطعام قد يكون محل اهتمام أولئك الذين يرغبون في دعم مستويات الجلوكوز في الدم”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن صحيفة لـ Express Health: “تم إجراء الكثير من الأبحاث التي أظهرت أن القرفة يمكن أن تساعد في دعم عمل الأنسولين وقد تساعد أيضا في دعم مستويات السكر في الدم.

وتتراوح الجرعات المستخدمة في هذه الدراسات بين 1 إلى 3 غرامات في اليوم.

ومن الواضح، إذا كان هناك من يتطلع إلى إضافة القرفة إلى نظامه الغذائي مع وضع سكر الدم في الاعتبار، فلن يكون من المفيد القيام بذلك على شكل فطائر التفاح ولفائف القرفة.

ومع هذا، يمكن بسهولة إضافة القرفة إلى مشروب ساخن أو تناولها كمكمل غذائي مفيد”.

وقال خبراء التغذية إن مرضى السكري يمكن أن يخفضوا مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، بنسبة تصل إلى 29% عن طريق إضافة المزيد من القرفة إلى نظامهم الغذائي.

ويمكن أن تقلل إضافة المزيد من القرفة إلى نظامك الغذائي، من خطر الإصابة بأمراض القلب حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

