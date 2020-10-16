تعرف على حجم الذاكرة العشوائية في هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو!

كشفت ابل عن هواتف ايفون 12 الأربعة رسمياً إلا أنها دائماً ما تحتفظ ببعض المعلومات ولا تكشف عنها لأسباب غير معروفة مثل حجم الذاكرة العشوائية.

حجم الذاكرة العشوائية تم التوصل إليه من خلال فحص بعض الملفات الداخلية في تلك الأجهزة إضافة إلى المعلومات المتوفرة لها على قاعدة بيانات مواقع قياس الأداء.

هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس تأتي بذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت وهي ما تعتبر زيادة عن إصدارات العام الماضي حيث أتت هواتف ايفون 11 برو و ايفون 11 برو ماكس بذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت.

أما بخصوص هواتف ايفون 12 و ايفون 12 ميني فسوف تأتي بذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت.

نذكر أنه ليس من المنطقي مقارنة هواتف الايفون بمثيلتها في الأندرويد فيما يتعلق بحجم الذاكرة العشوائية لأن نظام iOS أقل بكثير في استهلاك الذاكرة العشوائية.

هذا بخلاف أجهزة الأندرويد التي تستهلك قدر أكبر من الذاكرة العشوائية لذا نرى ذاكر عشوائية بأحجام 8 و 10 و 12 جيجابايت.

برغم الاختلاف في أحجام الذاكرة العشوائية، إلا أن هواتف الايفون الأربعة سوف تأتي بمعالج ابل A14 المميز بتقنية 5 نانومتر.