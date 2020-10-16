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حضور روسي بارز في مهرجان كان للمسلسلات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نالت الممثلة الروسية بولينا ماكسيموفا جائزة أفضل ممثلة في مهرجان Cannsesries السينمائي (كان للمسلسلات) عن دورها في مسلسل 257 سبباً للعيش.

ولعبت النجمة الروسية في الموسم الأول من هذا المسلسل دور جينا كوروتكوفا، المرأة التي تقرر تحقيق أحلامها وأمانيها بعد تعافيها من مرضٍ خطير أصيبت به.

وشهد العمل مشاركة مجموعة من النجوم الروس أمثال يغور كوريشكوف، آنا نيفسكايا، سيرغي غودين وغيرهم.

من جهة أخرى قالت الشركة المنتجة للمسلسل أنّها ستقوم بعرضه على الإنترنت الروسي في شهر نوفمبر القادم.

يذكر أن مهرجان كان للمسلسلات يوزع 5 جوائز هي: جائزة أفضل مسلسل، أفضل موسيقى، أفضل سيناريو، أفضل فريق للممثلين، بالإضافة لأفضل دور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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