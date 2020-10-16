حضور روسي بارز في مهرجان كان للمسلسلات

نالت الممثلة الروسية بولينا ماكسيموفا جائزة أفضل ممثلة في مهرجان Cannsesries السينمائي (كان للمسلسلات) عن دورها في مسلسل 257 سبباً للعيش.

ولعبت النجمة الروسية في الموسم الأول من هذا المسلسل دور جينا كوروتكوفا، المرأة التي تقرر تحقيق أحلامها وأمانيها بعد تعافيها من مرضٍ خطير أصيبت به.

وشهد العمل مشاركة مجموعة من النجوم الروس أمثال يغور كوريشكوف، آنا نيفسكايا، سيرغي غودين وغيرهم.

من جهة أخرى قالت الشركة المنتجة للمسلسل أنّها ستقوم بعرضه على الإنترنت الروسي في شهر نوفمبر القادم.

يذكر أن مهرجان كان للمسلسلات يوزع 5 جوائز هي: جائزة أفضل مسلسل، أفضل موسيقى، أفضل سيناريو، أفضل فريق للممثلين، بالإضافة لأفضل دور.

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