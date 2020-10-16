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تعرف على أغلى عمل أدبي يباع في مزاد علني

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصبحت المطوية الأولى لشكسبير أغلى عمل أدبي يباع في التاريخ بعدما أعلنت دار كريستي للمزادات عن بيعها يوم 14 أكتوبر بحوالي 10 مليون دولار أمريكي.

وقالت الدّار إنّ هذه المخطوطة واحدة من 5 نسخ كاملة لا تزال بملكية شخصية، وأكدّت القيمة التاريخية للمطوية التي تضم 36 مسرحية 18 منها لم تنشر في نسخ مطبوعة.

وأوضحت الدار بأنّ المطوية نشرت بعد وفاة شكسبير، حيث قام الممثلان جون همنج وهنري كونديل بنشرها عام 1623 تحت عنوان (الكوميديا، التاريخ، والمآسي).

من جهته قال مشتري المجموعة لونثيل الذي يملك متاجر متخصصة في بيع الكتب والصور الفوتوغرافية النادرة إنّ هذه المجموعة بمثابة الكأس المقدسة بالنسبة للكتب.

يذكر أنّ كلية ميلز في أوكلاند بكاليفورنيا باعت عام 2001 النسخة الأولى من هذه المطوية بسعر 6.1 مليون دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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