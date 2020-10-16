بعد بقائه 20 ساعة في ثلاجة الموتى.. يرجع للحياة! “فيديو”

شهدت قرية كاندامباتي الواقعة في ولاية تاميل نادو الهندية حادثةً غريبةً، حيث قامت عائلة المواطن الهندي بالاسوبرامانيان البالغ من العمر 74 عاماً بوضعه في ثلاجة الموتى وهو على قيد الحياة.

وقالت الشرطة الهندية إنّ عائلة الرجل الهندي طلبت صندوق تجميد إليها بعدما اعتقدت وفاة بالاسوبرمانيان بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به وجعلته طريح الفراش.

وبعد مرور 20 ساعة على وضع الرجل في صندوق التجميد جاء موظف شركة صناديق التجميد ليتفقد الصندوق، لكنّه دُهِشَ برؤية المتوفى يقوم ببعض الحركات، ليسارع بالاتصال بالشرطة وعائلته.

وقامت الشرطة الهندية بفتح تحقيق في القضية بطلب من أسرة بالاسوبرمانيان، ورفعت دعوى قضائية بتهمة بموجب المادتين 287 (سلوك إهمال يعرض حياة الإنسان للخطر) و336 (فعل يهدد الحياة أو السلامة الشخصية للآخرين) من قانون العقوبات الهندي.

يذكر أنّ القضية حظيت بتفاعلٍ كبير في الهند، خاصةً بعد نشر إحدى القنوات التلفزيونية مقطعاً مصوراً للحادثة.

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