OPPO تطلق هاتفا جديدا بسعر “منافس”

أضافت شركة OPPO الصينية فرداً جديداً لعائلة OPPO A حمل اسم OPPO A15.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P35 المبني بتقنية 12 نانو متر، وبوحدة معالجة مركزية A53 من ARM، ومعالج رسوميات IMG Power VR Ge8320، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة Color OS 7.2.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCDمقاس 6.55 بوصة ودقة عرض HD+، وجودة عرض 1600*720 بيكسل، كما تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4320 ميلي أمبير، ومنفذ 3.5 للسماعات، إضافة لمكان لتركيب شريحتي اتصال، وواي فاي وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد باللونين الأسود والأزرق وستطلقه في الأسواق العالمية بسعر 202 دولار أمريكي.

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