سماعات لا سلكية جديدة تعمل 3 ساعات وتُشحن في 10 دقائق

كشفت شركة One Plus الصينية عن سماعات لاسلكية جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها One Plus Buds Z.

وزودت الشركة الصينية سماعاتها الجديدة بمكبرات للصوت بقطر 10 ملي متر، وبتقنية Dolby Atmos التي تمنح المستخدم تجربة الصوت الثلاثية الأبعاد، وBass Boost التي تساعد في الحصول على صوت أعمق.

وتدعم السماعة جديدة تقنية خفض الضوضاء قليلاً دون أن تحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تعد هذه السماعة مناسبة للتمارين الرياضية لأنّها تدعم مقاومة الماء والعرق وفق معيار IP55، وتحتوي على أطراف قابلة للتبديل.

وتتيح السماعة خاصية Quick Switch المجال لربط السماعة مع جهازين مختلفين والتبديل بينهما من خلال النقر مرتين، بالإضافة لميزة Quick Pair التي ستجعل الهاتف يطالبك بالاتصال بمجرد فتح العلبة.

وتحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل ل 3 ساعات في الشحنة الواحدة، وبعلبة الشحن التي تشحنها ب 10 دقائق فقط، وبتقنية البلوتوث التي تتيح نقل الصوت بمدة زمنية تصل إلى 103 أجزاء في الثانية.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق السماعة الجديدة يوم 2 نوفمبر القادم بسعر يصل إلى 46 دولار أمريكي.

