مقعد جديد لعشاق الألعاب بمواصفات “عالية”

رفعت شركة Snakebyte الألمانية النقاب عن مقعدٍ جديدٍ مناسبٍ لعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم Gaming Chair Evo.

وجاء المقعد الجديد بتصميم عصري وأنيق، يحتوى على أجنحة عريضة على الجانبين بتصميم السباقات Racing تعمل على دعم الأكتاف، ووسادة جلوس قياس 50*50 سم قادرة على تحمل وزن 139 كيلو غرام، وتعمل على تعزيز ثبات واستقرار الفقرات القطنية ومنطقة أسفل الظهر.

وزودت الشركة الألمانية المقعد الجديد بوسادة أخرى وضعت في منطقة الرقبة للحفاظ على وضعيات الجلوس المستقيمة، وبوظيفة تأرجح حتى 20 درجة.

وأتاحت الشركة الألمانية للمستخدمين إمكانية ضبط المقعد بسلاسة، وإمالة مسند الظهر حتى 170 درجة، فيما لم تفصح الشركة الألمانية عن موعد طرح المقعد الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية