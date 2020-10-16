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اختبار جديد لفحص كورونا في “5 دقائق”

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح عدد من العلماء التابعين لجامعة أوكسفورد البريطانية في تطوير اختبار سريع لاكتشاف فيروس كورونا في أقل من 5 دقائق.

وأكدّ الباحثون قدرة الجهاز على اكتشاف فيروس كورونا وتمييزه عن الفيروسات الأخرى بدقة عالية، لأنّه يرصد جزيئات الفيروس السليمة، وهذا ما سيساهم في جعل الاختبار بسيطاً وسريعاً، وغير مكلف.

وقال الباحثون إنّ الجهاز الجديد لن يكون جاهزا للطرح في الأسواق العالمية قبل العام 2021.

ومن جهةٍ أخرى أطلقت شركة سيمنس هيلثينيزر جهاز اختبار سريع للمستضد في أوروبا للكشف عن حالات كورونا، لكنّها أكدّت عدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد عليه.

يذكر أنّ الاختبارات السريعة للمستضد انتشرت بشكلٍ واسعٍ في العالم، لأنّها أرخص وأسرع من اختبار PCR المعتمد، على الرغم من أنّها أقل دقة منه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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