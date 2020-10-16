السينما الهندية تعيد فتح أبوابها بعد إغلاقٍ طويل

أعلنت دور السينما في بعض الولايات الهندية عن فتح أبوابها مجدداً أمام الجمهور بعد إغلاقٍ طويلٍ دام ل 6 أشهر فرضه انتشار فيروس كورونا.

وبدأت دور السينما الهندية باستقبال الجمهور يوم 15 أكتوبر الجاري وسط إجراءات احترازية مشدّدة لحماية عشاق السينما من فيروس كورونا.

وستعمل صالات السينما الهندية بنصف طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء الدخول والخروج من السينما، بالإضافة لتعقيم المقاعد قبل وبعد كل عرض، وتهوية السينما بشكلٍ جيدٍ.

يذكر أن الهند ثاني أكثر دولة في العالم تضرراً من فيروس كورونا، حيث سجلت الولايات الهندية أكثر من 7.31 مليون إصابة، لكنّ أرقام وزارة الصحة الأخيرة أظهرت تراجع انتشار الفيروس خلال شهر سبتمبر الماضي.

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