عقار ياباني لكورونا بانتظار الموافقة لاستخدامه في العلاج

أكدّت شركة فوجي فيلم هولدنجز تقدمها بطلبٍ للسلطات الصحية في اليابان للحصول على الموافقة لاستخدام عقار أفيجان لعلاج فيروس كورونا.

وقالت الشركة اليابانية إنّ الدراسة التي أجرتها على العقار الذي يستخدم لعلاج الإنفلونزا والتي شملت 156 مصاباً بأعراض غير حادة من كورونا في اليابان أظهرت انخفاض مدة التعافي للمرضى الذين تناولوا العقار مقارنةً بالمرضى الذين تناولوا دواءً وهمياً، مشيرة إلى أن المرضى الذين تناولوا العقار تحسنت صحتهم خلال 11.9 يوم مقارنةً ب 14.7 يوماً بالنسبة للمرضى الذين حصلوا على دواءٍ وهمي، موضحة أنّ عقارها يخضع حالياً لأكثر من 16 تجربة سريرية في كافة أنحاء العالم.

يذكر أن اليابان أرجأت استخدام عقار أفيجان في مايو الماضي لأنّ التجارب السريرية لم تثبت فعاليته في مكافحة كورونا، ولأنّ التجارب على الحيوانات وجدت بأنّه يسبب عيوباً خلقية في المواليد.

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