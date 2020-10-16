طائر “خارق” يخوض أطول رحلة دون توقف في العالم للطيور

حطم طائرٌ من نوع البقويقة مخطط الذيل الرقم القياسي لأطول رحلة بدون توقف، بعدما رصده العلماء يحلق لمسافة تزيد عن 12 ألف كيلو متر دون توقف.

وقال العلماء إنّ الذكر المعروف باسم 4BBRW نسبةً إلى الحلقتين المثبتتين على قدميه انطلق يوم 16 سبتمبر الماضي من جنوب غرب ألاسكا ووصل إلى الخليج الموجود بالقرب من أوكلاند في نيوزيلندا بعد 11 يوم من الطيران المتواصل.

وأشار العلماء إلى أنّ ذكر البقويقة كان أحد 4 طيور غادرت من ألاسكا بنفس الوقت، حيث اتجهت جنوباً باتجاه جزر ألوشيان ثم المحيط الهادئ.

وبلغت سرعة الطائر في هذه الرحلة 88.5 كيلو متر في الساعة قطع خلالها حوالي 12200 كيلو متر، وبرر العلماء قدرته على الطيران بهذه السرعة بهيكله الديناميكي الذي يشبه المقالات النفاثة.

يذكر أنّ الرقم القياسي السابق لأطول رحلة طيور سُجِلَ عام 2007، وبلغ 11680 كيلو متر.

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