سامسونج تسخر من أبل بعد إزالة الشاحن والسماعات! هل سيبقى الوضع بهذا الشكل؟

سامسونج تسخر من أبل من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك! وكما نعلم، سبب هذه السخرية هو أن أبل قد اتخذت قرارًا بإزالة الشاحن والمساعة من علبة الهاتف! وهو ما عللت له أبل موضحة أنها فعلت ذلك لأهداف حماية البيئة من التلوث النانج عن الأجهزة الكهربية E-Waste، وفي الوقت الحالي إن أردت شراء آيفون 12 الجديد فسيكون عليك أن تشتري الشاحن مقابل 20 دولار أمريكي إضافية! في حين أن السماعة قد تكلفك نفس المبلغ أو أكثر في حالة أردت الذهاب للخيارات اللاسلكية.

سامسونج تسخر من أبل بعد إزالة الشاحن والسماعات من العلبة

بدأت سخرية سامسونج من خلال إحدى صفحاتها على الفيسبوك، وتم الأمر من خلال منشور لطيف تقول سامسونج من خلاله أنها تقدّم لمستخدمي هواتفها كل ما يحتاجوه بداية من الشاحن والسماعة في العلبة وصولًا إلى أفضل الكاميرات، الأداء والذواكر الداخلية! وبالطبع فسامسونج لم تنسى أن تذكر أن هواتفها حاليًا تقدّم تردد الشاشة 120 هيرتز، وهو أهم ما افتقدته الهواتف الجديدة.

تتركز السخرية بشكل رئيسي حول الشاحن، وهو ما يظهر في الصورة التي أرفقتها سامسونج مع المنشور! لكن الأمر عادةً لا يمر بهذه السلاسة، وعادةً ما يتم ردّ سخرية سامسونج إليها مرة أخرى ولهذا نسأل: هل سيبقى الأمر بهذا الشكل؟

سامسونج تسخر من ابل باستمرار، لكن أكثر ما يأتي إلى خاطرنا حاليًا هو سخرية العملاقة الكورية من نظريتها الأمريكية عندما أزالت مدخل السماعات 3.5mm وهو ما سخرت منه سامسونج بشدة في فيديو دعائي، لاحقًا وكما نعلم مسحت سامسونج هذا الفيديو، وقامت بإزالة منفذ السماعات من هواتفها الرائدة بدايةً من نوت 10🤣 – نشارككم عبر هذا الرابط نسخة من هذا الفيديو الساخر.

هل تظن أن سامسونج ستتمسك بإدراج الشواحن داخل علب هواتفها الذكية؟ أم أنها ستلحق بأبل عاجلًا أو آجلًا؟ يُذكر أن شاومي هي الأخرى قد نشرت منشورًا دعائيًا مشابهًا، لكن المضحك هنا هو أن شاومي في الأساس لا ترفق سماعات مع هواتفها!