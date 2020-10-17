هواتف ايفون 12 – إليك نتائج اختبارات الأداء لمعالج A14

هواتف ايفون 12 الأربعة تشترك في كونها تحمل ذات المعالج وهو معالج ابل A14 الجديد، وتختلف في حجم الذاكرة العشوائية إذ تأتي هواتف ايفون 12 ميني و ايفون 12 بذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت في حين تحمل هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت.

بدايةً، يجب أن نذكر أن معالج ابل A14 الموجود في هواتف ايفون 12 يأتي بتقنية معالجة 5 نانومتر الجديدة إلا أنه على مستوى الأداء لا يوجد فارق كبير يذكر بينه وبين الإصدار الأسبق A13.

لذا في مؤتمر الإعلان، تعمدت ابل مقارنة معالج ابل A14 بمعالج A12 الصادر قبل عامين، وقالت أن المعالج الحديد أفضل بحوالي 40% على مستوى الاداء و 30% على مستوى معالجة الرسوميات.

نتائج اختبارات أداء معالج A14 في ايفون 12

هواتف ايفون 12 ميني وايفون 12 حققت على منصة اختبارات الأداء Geekbench نحو 1588 نقطة في اختبار النواة الواحدة و 3677 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.

أما هواتف ايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس فقد حققت 1590 نقطة في اختبار النواة الواحدة و 3881 في اختبار الأنوية المتعددة.

النتائج متقاربة إلى حد كبير وقد تزيد او تنقص قليلاً بحسب كل هاتف. البعض يرجح أن ابل ربما تكون قد فرضت تقييداً على أداء معالج A14 لتوفير الطاقة في ظل دعم شبكات الجيل الخامس التي تستهلك البطارية بصورة كبيرة.

عند مقارنة نتائج اختبارات الأداء لمعالج ابل A14 بمعالج A13 نجد أن الأداء زاد بنسبة أقل من 20% في اختبار النواة الواحدة و نحو 8% في اختبار الأنوية المتعددة.