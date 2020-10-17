الشركة المصنعة لهواتف آيفون تساعد في صناعة السيارات الكهربائية

أعلنت شركة “فوكسكون” التايوانية المصنعة لهواتف آيفون من شركة أبل عن إطلاق “منصة MIH المفتوحة” لمساعدة شركات السيارات في تصنيع السيارات الكهربائية من خلال مجموعة من الأدوات تسمح للشركة بتصميم أجزاء كبيرة من السيارات الصديقة للبيئة.

وتهدف هذه المنصة لإدخل نظام أندرويد للسيارات الكهربائية والسماح لشركات السيارات في أن تختار هيكل سياراتها كما تشاء ويمكن استبدال بعض المكونات وترقيتها في وقت لاحق.

وتعمل الشركة على ما يسمى “بطاريات الحالة الصلبة” والتي من المتوقع أن الذي يتمكن من صناعتها أن يهيمن على الصناعة على حد قول مدير المنتجات في شركة فوكسكون وتعمل هذه البطارية بنظام تطور الجيل التالي لبطاريات الليثيوم أيون الحالية المستخدمة في السيارات، ومن المفترض أن تطلق “البطارية الصلبة” بحلول عام 2024.

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