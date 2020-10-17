أخيرًا – جوجل ستتيح لك البحث عن الأغاني من خلال غنائها! (تعمل بكفاءة)

حسنًا، هذا الموقف حدث لنا جميعًا، وهو أن نسمع أغنية رائعة بشكل عابر دون أن نعرف كلماتها أو حتى اسم المغني ومن ثم نحاول البحث عنها عبر جوجل ونفشل! وها هو جوجل قد حقق لنا حلم الطفولة بإتاحة خاصية البحث عن الأغاني عن طريق غنائها مع ضمان نتائج سليمة لعملية البحث! هيا لنلقي نظرة على هذه الخاصية..

البحث عن الأغاني من خلال دندنتها أو غنائها

أتت الخاصية الجديدة “song search by humming” كرد على الميزة التي استعرضتها أبل، وهي إمكانية البحث عن الأغنية عن طريق إعطاء سيري جزء من كلماتها، لكن جوجل قد أخذت الأمور لمستوى أقوى، حيث ستتيح لك البحث عن الأغنية من خلال دندنتها، غنائها أو ترديد جزء من اللحن الخاص بها.

الخاصية تعمل الآن بالفعل، وهي بالطبع تعتمد على تطبيق مساعد جوجل الشخصي Google Assistant والموجود في كل الهواتف، وقد قام موقع PhoneArena بتجربتها وتمكن من إيجاد غايته لثلاث مرّات متتالية، وذلك كما بالصورة التالية:

الخاصية الجديدة ستعمل بشكل ممتاز إن كانت الأغنية بالفعل مشهورة، لكنها وبشكل عام ستعمل مع كافة الأغاني نظرًا لاعتماد جوجل خواص الذكاء الاصطناعي، يُذكر أن الخاصية حاليًا تعمل مع الأغاني الإنجليزية فقط، لكنها ستدعم باقي اللغات بالتدريج.

كيف تستخدم الخاصية الجديدة؟

كل ما عليك فعله هو أن تفتح تطبيق مساعد جوجل الشخصي أو أن تضغط على زر الميكروفون الموجود في شريط البحث الخاص بجوجل في كل مكان ومن ثم ابدأ في دندنة الأغنية أو حتى غنائها وحينها سيظهر لك زرّ باسم “what song is this?”، اضغط على هذا الزرّ ومن ثم استمر في الغناء أو الدندنة حتى تتعرف جوجل على هذه الأغنية، الأمر قد يتطلب منك رئة قوية حتى يفهم جوجل قصدك!

كتجربة شخصيّة، ظهر لي الزرّ المنوط بمجرد الضغط على أيقونة المايك كما بالصورة التالية:

من ثم بدأت في دندنة أغنية “You Make Me ” للراحل “Avicii” وظهرت لي النتائج بالفعل، لكن ما لاحظته أنه تعرف على أغنية “بحبك وحشتيني”، وهو ما يعني أن الخاصية قد تعمل أيضًا على الأغاني العربية، لاحقًا جربت أكثر من مرة ووجدت أنها تعمل على أي لغة: