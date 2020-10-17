سناب شات يطلق ميزة جديدة لمستخدميه

حصل تطبيق “سناب شات” الشهير للتواصل الاجتماعي على ميزة جديدة انتظرها المستخدمون طويلاً وستتوفر الميزة على الأجهزة العاملة بنظام iOS ولم توضح الشركة عن موعد توفير الميزة علة أجهوة أندرويد.

وفي الميزة الجديدة سيتمكن المستخدمون في أجهزة iOS من إضافة المقاطع الموسيقية إلى اللقطات التي يصورونها أو يريدون نشرها عبر التطبيق وبينت قائمة المقاطع الموسيقية المتوفرة ضمن هذه الميزة.

وتختبر حالياً شركة سناب شات عدة ميزات أخرى تسمح بصنع مقاطع الصوت الخاصة بهم ليرفقوها بالصور واللقطات وأصبح التطبيق الذي أطلق عام 2011 منافساً بارزاً اليوم لأشهر التطبيقات العالمية.

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