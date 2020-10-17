تطبيق مترجم الصور و الكتب و الماسح الضوئي للايفون والايباد مع أكثر من 2 مليون مستخدم!

تطبيق الماسح الضوئي المترجم هو تطبيق مميز يتيح للمستخدم تصوير الأوراق والكتب والوثائق بغرض ترجمتها فهو يحتوي على مزايا التعرف على النصوص داخل الصور ومن ثم الترجمة إلى اللغة التي تريد، مع دعم كامل للغة العربية واشتراك مجاني لمدة 3 أيام!

مميزات تطبيق الماسح الضوئي المترجم:

المسح الضوئي والحفظ والترجمة والطباعة وتوقيع المستندات واستخراج النص ومشاركة أي مستند بتنسيق PDF أو JPEG.

دعم الوثائق و الكتب العربية و اللغة العربية بشكل كامل!

قم بمسح أي شيء تحتاج إليه بما في ذلك الإيصالات والمستندات والملاحظات الورقية وأوراق الفاكس والكتاب وتخزين التفحص الخاص بك كملفات PDF أو JPEG متعددة الصفحات.

إمكانية عمل مسح للعديد من الصفحات دفعة واحدة.

إمكانية حماية الملفات بكلمة مرور

مدير للملفات لحفظ وترتيب الملفات التي تم سحبها بواسطة التطبيق.

ميزة التوقيع الإلكتروني E-signature

إمكانية التعديل على الملفات، والتعرف على النصوص وترجمتها.

ميزة الترجمة إلى العديد من اللغات الاخرى.

النسخة المجانية والمدفوعة من التطبيق



التطبيق متاح مجاناً للتحميل والتجربة لفترة محدودة وإذا أعجبك يمكنك الترقية إلى النسخة الكاملة. لن يتم خصم اي مبلغ عند الاشتراك لمدة ثلاثة أيام. البرنامج له قاعدة مستخدمين أكثر من 2 مليون مستخدم، فقط جربه و شاهد!



الملاءمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش.

نظام تشغيل ملائم: iOS 8.0 فما أحدث.

الحجم: 163 ميجابايت.

تحميل نسخة الآيفون والايباد:

المبرمج: Nayer Abu Soud