Canon تدعم عائلة EOS بكاميرا لعشاق التصوير الاحترافي

دعمت شركة Canon اليابانية عائلة EOS الشهيرة بكاميرا جديدة مميزة مناسبة لعشاق التصوير الاحترافي أطلقت عليها ESO M50 Mark II.

وجاءت الكاميرا الجديدة بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك، وزودت بأزرار تساعد على التحكم بالعديد من المميزات كضبط نوعية الصور والخلفيات، والتحكم في الإضاءة.

وستعمل الكاميرا الجديدة بمعالج DIGIC 8، ومستشعر بصري APS-C CMOS بدقة 24 ميغا بيكسل.

وستحتوي الكاميرا على شاشة رقمية مقاس 3 بوصة تتيح للمستخدم إمكانية التحكم بميزات بدء وإيقاف التصوير عند تصوير مقطع الفيديو، وضبط التحكم البؤري وعمق الصورة، بالإضافة لميزة APS-C CMOS التي تساعد على تتبع حركة العين أثناء توثيق الفيديوهات، بالإضافة إلى ميزة التركيز الإلكتروني على الأجسام أثناء التصوير، وميزة الضبط التلقائي للصور.

وعمدت الشركة اليابانية لتزويد الكاميرا بتقنيات تساعدها على الاتصال بالهواتف الذكية لتوثيق الفيديوهات وبثها بشكل مباشر عبر اليوتيوب، وبميزات للاتصال مع الخدمات السحابية لحفظ الفيديو والصور واستعادتها عند الحاجة، بالإضافة لخدمات ESO Webcam Utility، ومميزات تسمح بتوثيق فيديوهات 4K بمعدل 120 إطار في الثانية.

يذكر أنّ الشركة اليابانية ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق بسعر 600 دولار أمريكي، و700 دولار أمريكي مع عدسات 6.3-5.345-15، وبسعر 930 دولار أمريكي مع عدسات 6.3-2004.5-55.

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