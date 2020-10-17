خبير روسي يكشف فائدة عظيمة للقهوة

أكدّ أخصائي التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ دور القهوة في الوقاية من السمنة والسرطان، وقال إنّ شربها يومياً يساعد على التخلص من الوزن الزائد ومكافحة معظم أنواع السرطانات.

وأشار الطبيب الروسي إلى دور القهوة في خفض خطر الموت بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالنوع الثاني من مرض السكري.

وبيّن أهمية القهوة في الوقاية من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، والحد من تطوره وانتشاره في الجسم.

وبرر ميخائيل غينزبورغ السبب باحتواء القهوة على مركب البوليفينول العضوي الذي له تأثير موضعي مضاد للالتهابات، ويحسن تركيب نبيت الأمعاء، بالإضافة لوجود الكافيين الذي يترك تأثيراً إيجابياً على الجهاز العصبي المركزي، ويرفع نشاط هرمون الدوبامين في الدماغ، ويساعد في إنقاص الوزن من خلال شطر الدهون ومنعها من التراكم.

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