“ألتيميت إيرز” تطلق سماعة تتوافق مع قناة الأذن

كشفت شركة ألتيميت إيزر الأمريكية عن سماعة لاسلكية تتوافق مع قناة الأذن أطلقت عليها اسم UE Fits.

وتعمل هذه السماعة بطريقة جديدة، حيث يجب على المستخدم وضعها في الأذن ووصلها بالتطبيق المرتبط بها، وبعد ذلك يتم تقوية قطع الأذن خلال 60 ثانية من خلال مصابيح LED صغيرة مما يجعل السماعة تصبح بشكل ملائم لقناة الأذن، وتجنب المستخدم الشعور بالألم أو الضغط.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على عزل الضوضاء المحيطة بشكل أفضل، وباحتوائها على 2 من الميكرفونات التي تتيح للمستخدم إمكانية استخدام السماعة كسماعة رأس للمكالمات الهاتفية.

وتعد سماعة UE Fits مناسبة للرياضيين لقدرتها على مقاومة الماء، العرق، والغبار.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 8 ساعات متواصلة، بلوتوث، كما ستدعم مساعد أبل الصوتي، ومساعد غوغل الصوتي.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستوفر السماعة الجديدة بألوان الرمادي الفاتح، الأزرق الداكن، والبنفسجي، وستطلقها في الأسواق العالمية بسعر 249 دولارا أمريكيا.

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