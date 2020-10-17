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هواوي تُفاجئ عشاقها بـ”هاتف متوسط”..إليك مواصفاته

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Huawei Nova 7 SE 5G Youth.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Dimensity 800U ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 10.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPC LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض FULL HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4000 واط تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 40 واط، مستشعر للبصمات، واي فاي، وبلوتوث.

ولإرضاء أذواق عشاقها ستوفر هواوي هاتفها الجديد بألوان الأخضر، البنفسجي، الأسود، والفضي.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 340 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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