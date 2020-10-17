كلبة وفية تهز روّاد مواقع التواصل.. شاهد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يُظهر وفاء كلبة رفضت التخلي عن صاحبها أثناء نقله إلى المستشفى.

وكان صاحب الكلبة قد تعرض لوعكةٍ صحيةٍ مفاجئة أثناء سيره برفقتها في أحد شوارع البرازيل، الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

وفور وضع الرجل الذي لم تكشف هويته في سيارة الإسعاف قفزت الكلبة على الصدام الخلفي للسيارة، قبل أن يسمح لها المسعفون بالدخول ومرافقة صاحبها للمستشفى.

وواصلت الكلبة رحلة وفائها في المستشفى حيث انتظرت صاحبها أمام باب الإسعاف رافضةً الابتعاد عنه حتى وصلت عائلة المريض التي قامت بإعادته والكلبة إلى المنزل.

يذكر أنّ مقطع الفيديو انتشر بشكلٍ كبيرٍ في مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت الكلبة بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على وفائها وإخلاصها لمالكها.

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