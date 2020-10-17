رجل يتجرد من إنسانيته ويحبس زوجته بالحمام لعام ونصف

شهدت قرية ريشبور الواقعة شمال مدينة دلهي الهندية حادثةً مؤسفةً، إذ أقدم زوجٌ على حبس زوجته في المرحاض لمدة عامٍ ونصف.

وقالت الشرطة الهندية إنّها توجهت رفقة عاملي الرعاية الصحية لمنزل الزوج ناريش كومار بعد ورود بلاغٍ من السكان المحليين بوجود امرأة محتجزة في المنزل.

وتفاجأ الجميع بوجود الزوجة البالغة من العمر 39 عاماً محتجزة بمرحاض صغير موجود بالطابق الأول من المنزل.

وقال مسؤولو الرعاية إنّ المرأة كانت بحالة صحية سيئة للغاية، وضعيفة، حتى أنّها لم تكن قادرة على المشي عند إخراجها من سجنها.

وقامت الشرطة الهندية بالتحقيق مع الزوج ناريش كومار الذي برر فعلته بمعاناة زوجته من مرضٍ عقليٍ، لكنّ عجزَهُ عن إثبات هذا الأمر، وتصرف زوجته بشكلٍ طبيعي عند استجوابها دفع الشرطة لاعتقاله.

يذكر أنّ الزوجة التي لم يكشف عن هويتها نُقِلت إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج قبل تسليمها لابن عمها ليشرف على رعايتها.

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