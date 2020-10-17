ديو جديد يجمع محمد عساف وحلا الترك

يستعد النجمان الفلسطيني محمد عساف والبحرينية حلا الترك لإطلاق أغنية ديو جديدة خلال الفترة القادمة من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز.

حيث نشرت الفنانة البحرينية صورةً تجمعها بمحمد عساف داخل استديو تسجيل على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها بالقول قريباً.

من جانبه قام النجم الفلسطيني بمشاركة فيديو يجمعه بحلا الترك عبر خاصية الستوري في حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، وعلّق عليه بالقول بكلمة قريباً.

وتفاعل عشاق النجمين الشابين مع الصورة والفيديو، وأكدّوا شوقهم لمعرفة المفاجأة التي يحضرها النجمان.

يذكر أنّ النجم الفلسطيني محمد عساف أطلق في أغسطس الماضي أغنية سلام الله من كلمات سائد السويركي، وألحان ياسر عمر، وتوزيع يعقوب الأطرش وإخراج معن سمارة.

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