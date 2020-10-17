سوني تستعرض واجهة استخدام PS5 والميزات البرمجية الجديدة للمرة الأولى

كشفت سوني أخيرًا عن واجهة استخدام PS5 وهي التي لم نكن نعرف عنها أي شيء! والوقت حاليًا هو وقت مثالي لهذا الكشف نظرًا لأن شهر واحد فقط يفصلنا عن إطلاق جهاز الألعاب المنتظر إلى الأسواق، كشفت سوني عن واجهة بلايستيشن 5 في فيديو بطول 11 دقيقة على يوتيوب! وفي هذا المقال سنشارك معكم أهم ما ورد فيه.

واجهة استخدام PS5 الجديدة وأهم مميزاتها

ركّزت سوني في استعراضها على عاملين رئيسيين، الأول هو شكل واجهة بلايستيشن 5 الجديدة بشكل عام، والعامل الثاني هو وحدة التحكُّم Control Center المدمجة في ذات الواجهة، وهي التي تعتبر نظامًا جديدًا! الواجهة نفسها ستكون معتادة لمستخدمي بلايستيشن الأوفياء، لكنها حصلت على تغييرات مرئية لا أكثر وأساليب تصميم أفضل وأكثر جاذبية.

عندما تقوم بتحريك المؤشر إلى أي لعبة سيظهر لك الـGame Hub الكامل لهذه اللعبة، وهو ما يتضمن معلوماتها، مستوى تقدمك وكذلك الأنشطة التي تحدث داخل اللعبة، ضف إلى ذلك ظهور لقطات الشاشة والفيديوهات المسجلة من خلالها.

هناك أيضًا زرّ جديد باسم “Explore” أو الاستكشاف، ومن خلاله يُمكنك أن تلقي نظرات متفحصة على جديد الألعاب وأخبارها ومحتواها إلى جانب خدمة بلايستيشن بلس والمزيد، أيضًا ومن خلال نفس المنطقة يُمكنك التوجّه إلى متجر بلايستيشن PlayStation Store لتطالع جديد الألعاب ومزيد من المعلومات والمحتوى.

وحدة التحكم Control Center في واجهة استخدام PS5

أبرز المميزات الجديدة في واجهة بلايستيشن 5 هي وحدة التحكم، وسيتم الوصول إليها من خلال الضغط على زر PS5 في يد التحكم، عند الضغط عليها ستظهر لك خيارات عديدة يُمكنك أن تتحكم فيها في الجهة السفلية وذلك كما بالصورة التالية:

الفيديو قد ضمّ عددًا من الخواص الجديدة التي استعرضتها سوني، وبشكل عام أهم ما يُمكننا استنتاجه ورؤيته هو التصميمات الجديدة والجماليات، إلى جانب الخيارات الجديدة والمتعددة، أضف إلى ذلك خاصية الكروت Cards والتي ستوفّر لك معلومات عديدة ومنها الأنشطة التي أنهيتها أثناء اللعب في كل لعبة ومستوى التقدم الذي حققته.

بعض الألعاب ستوفّر لك نظام مساعدة Game Help وهو الذي سيوضّح لك بعض التلميحات لكيفية اللعب واجتياز المراحل، ولأمور أخرى عديدة.

النظام سيتيح لك التقاط لقطات الشاشة كالعادة وكذلك تسجيل فيديوهات للعب، إلى جانب خيارات عديدة، يُمكنك أن تشاهد الفيديو لتلقي نظرتك الثاقبة هذا مع الأخذ في الاعتبار أن النظام الجديد سيصدر مباشرةً مع PS5 في 12 نوفمبر المقبل، وسيصل للأجهزة الأقدم غالبًا.