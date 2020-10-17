فرنسا تستعد لإطلاق بخاخ يقضي على كورونا مبكرا

تستعد شركة فيتريبيو الفرنسية لإنتاج بخاخ كورونا يقضي على الفيروس في الأنف، ويمنع دخوله للجسم.

وأشارت تقارير من داخل الشركة الفرنسية لقدرة البخاخ على مقاومة العدوى في المراحل المبكرة من المرض، ومنع تدهور حالة المريض.

ومن المتوقع أن تدوم فعالية البخاخ لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 ساعات، حيث يعمل الدواء خلال هذه المدة على تحييد الفيروس بمجرد دخوله للأنف.

وقالت الشركة الفرنسية إنّ 90% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تحدث عن طريق الأنف، لهذا عمدت لإنتاج بخاخ للأنف، وأوضحت بأنّ حماية الأنف من فيروس كورونا ستمنع حدوث مضاعفات على مستوى التنفس، وستجعل عدد الإصابات أقل.

وأكدّت الشركة الفرنسية نجاح التجارب التي أجرتها في المختبر على البخاخ تحت إشراف باحثين من جامعة تولوز، وبأنّها حصلت على شهادة من هيئة تيبو بيو.

يذكر أنّ شركة فيتريبيو ستنتج 150 ألف وحدة من البخاخ شهرياً في الفترة الحالية، وستبيعها في الصيدليات بسعر يتراوح ما بين 8 و10 يورو، وقالت إنّها سترفع طاقة الإنتاج ل 1.5 مليون وحدة شهرياً بحلول يناير 2021.

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