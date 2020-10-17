بلدة إيطالية تحتفل بأول ولادة منذ 14 عاماً

عمت الفرحة سكان بلدة جياتزا الواقعة في شمالي إيطاليا بعدما شهدت البلدة يوم 13 أكتوبر الجاري تسجيل أول ولادة فيها منذ 14 عاما.

حيث أنجب الزوجان كاتيا لوكي وأليساندرو كاليا توأماً أفرح سكان البلدة التي لم تشهد ولادة أي توأم منذ 44 عاماً.

وتصدرت ولادة التوأم الذي لُقِبَ بتوأم الأمل عناوين الصحف الإيطالية في اليوم التالي بسبب الاحتفالات التي أقامتها البلدة التي يبلغ عدد سكانها 133 نسمة بهذه المناسبة السعيدة.

وقال الوالدان أنّهما اكتشفا حمل الأم مع بداية الإغلاق في الربيع الماضي، ليكون هذا الخبر بمثابة الأمل لهما وللبلدة التي كانت مغلقة بسبب فيروس كورونا.

من جانبه وصف عمدة البلد هذا الحدث بالتاريخي، وقال إنّ هذه الولادة أعادت الأمل والحياة للبلدة، وأكدّ على أنّ التوأم بصحة جيدة وبأنّهما سيعودان للبلدة مع والديهما خلال الأيام القادمة.

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