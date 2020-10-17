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بلدة إيطالية تحتفل بأول ولادة منذ 14 عاماً

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عمت الفرحة سكان بلدة جياتزا الواقعة في شمالي إيطاليا بعدما شهدت البلدة يوم 13 أكتوبر الجاري تسجيل أول ولادة فيها منذ 14 عاما.

حيث أنجب الزوجان كاتيا لوكي وأليساندرو كاليا توأماً أفرح سكان البلدة التي لم تشهد ولادة أي توأم منذ 44 عاماً.

وتصدرت ولادة التوأم الذي لُقِبَ بتوأم الأمل عناوين الصحف الإيطالية في اليوم التالي بسبب الاحتفالات التي أقامتها البلدة التي يبلغ عدد سكانها 133 نسمة بهذه المناسبة السعيدة.

وقال الوالدان أنّهما اكتشفا حمل الأم مع بداية الإغلاق في الربيع الماضي، ليكون هذا الخبر بمثابة الأمل لهما وللبلدة التي كانت مغلقة بسبب فيروس كورونا.

من جانبه وصف عمدة البلد هذا الحدث بالتاريخي، وقال إنّ هذه الولادة أعادت الأمل والحياة للبلدة، وأكدّ على أنّ التوأم بصحة جيدة وبأنّهما سيعودان للبلدة مع والديهما خلال الأيام القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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