نتفليكس تكشف عن أكثر مسلسلاتها مشاهدةً في 2020

كشفت شبكة نتفليكس عن أكثر مسلسلاتها مشاهدةً في العام الحالي، وقالت إنّ مسلسل الممرضة ريتشد تصدر هذه القائمة بحصوله على 48 مليون مشاهدة بعد 28 يوم من طرحه.

وقالت الشبكة الشهيرة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر إنّ مسلسل الممرضة ريتشد هو أكبر موسم أصلي تنتجه الشبكة هذا العام.

وتدور أحداث المسلسل الذي لعبت بطولته الممثلة سارة بولسن في العام 1947، ويروي قصة الممرضة ريتشد التي أرسلت في مهمة سرية لمستشفى نفسي شمال كاليفورنيا من أجل القيام بتجارب جديدة ومقلقة على العقل البشري.

يذكر أنّ هذا العمل مستمد من راوية كين كيسي التي صدرت عام 1962 تحت اسم أحدهم طار فوق عش الوقواق.

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