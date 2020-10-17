منوعات

نتفليكس تكشف عن أكثر مسلسلاتها مشاهدةً في 2020

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شبكة نتفليكس عن أكثر مسلسلاتها مشاهدةً في العام الحالي، وقالت إنّ مسلسل الممرضة ريتشد تصدر هذه القائمة بحصوله على 48 مليون مشاهدة بعد 28 يوم من طرحه.

وقالت الشبكة الشهيرة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر إنّ مسلسل الممرضة ريتشد هو أكبر موسم أصلي تنتجه الشبكة هذا العام.

وتدور أحداث المسلسل الذي لعبت بطولته الممثلة سارة بولسن في العام 1947، ويروي قصة الممرضة ريتشد التي أرسلت في مهمة سرية لمستشفى نفسي شمال كاليفورنيا من أجل القيام بتجارب جديدة ومقلقة على العقل البشري.

يذكر أنّ هذا العمل مستمد من راوية كين كيسي التي صدرت عام 1962 تحت اسم أحدهم طار فوق عش الوقواق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك