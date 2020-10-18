توضيحات “مركز الرقابة” حول مكرونة “إندومي”

أصدر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي من مقره بمدينة طرابلس، منشوراً مفصلاً للتنبيه على َماينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاندومي وتوضيح مدى خطورة مادة “الجلوتامات” الموجودة في “الإندومي”.

وقال المركز في منشوره، الذي أعده المهندس “علي غنية”، إنه ( بناء على ورود بعض الاستفسارات حول مدى خطورة المكرونة الشعيرية الاندومي واحتوائها على مادة جلوتامات الصوديوم التي تضاف إلى بعض الأغذية، خَاصَّة بعد انتشار بعض المنشورات التي تحذر من خطورة شعيرية “إندومي” لاحتوائها على تلك المادة، نود أن نقدم لكم أنه بناء على الدراسات التي مولتها هيئة الغذاء والدواء الأميركية ، لم يتضح وجود علاقة بين مادة جلوتامات الصوديوم وبين بعض الأمراض مثل الزهايمر Alzheimer وبعض الأمراض العصبية الأخرى التي يشاع أن هذه المادة تتسبب فيها).

وأضاف المركز في منشوره أن الدراسات التي أجرتها هيئة الغذاء والدواء الأميركية خلصت إلى التأكيد على أن هذه المادة مأمونة، وأن ما يحدث لبعض الأشخاص من بعض الأعراض يكون بسبب تحسس هؤلاء الأشخاص من هذه المادة، كما أن هذه الدراسة برأتها مما ينسب إليها من أمراض مزمنة وخطيرة مثل الزهايمر، وإتلاف خلايا المخ، والتأثيرات العصبية الأخرى.

وأشارت الهيئة الأميركية إلى أنه وُجد من خلال الحالات المرضية التي ترصدها بعض الجهات الصحية في بعض البلدان أنها يمكن أن تسبب لبعض الأشخاص بعض الأعراض التي تعرف عادة بمتلازمة المطاعم الصينية مثل: الصداع – احمرار الوجه – التعرق – الاحساس بالشد في منطقة الوجه – تنمل وحرقة في الفم – زيادة نبض القلب – ألم في الصدر – ضيق تنفس و الغثيان .

و نصحت هيئة الغذاء والدواء الأميركية الأشخاص الذين يتحسسون من هذه المادة توخي الحذر عند تناول الأغذية التي تحتوي على هذه المادة، كما هي الحال بالنسبة لمعظم وجبات المطاعم ، خَاصَّةً الأسيوية التي يشيع بها إضافة تلك المادة .. وعليهم ملاحظة أي شكل من أشكال التحسس كاحمرار الوجه، وضيق التنفس، وزيادة ضربات القلب، وتنمل عضلات الفم، حتى يتجنبوها مستقبلاً.

وحثت الهيئة المستهلكين على قراءة معلومات البطاقة الغذائية جيداً قبل شراء المنتجات الغذائية المحتوية عليها، كما يلزم ومثل باقي المواد المضافة عدم المبالغة في استخدامها سواء في البيت حيث تدخل في تركيب المرقة الصناعية مثل مرقة ماجي وغيرها أو في المطاعم، وكإجراء وقائي يتم استبعاد هذه المادة من غذاء الأطفال، الذي يعتمد عليه في نموه فهناك فرق بين الغذاء الصحي والغذاء الآمن .

ويوضح المركز في ختام منشوره أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية تُعدُّ إحدى المضافات المسموح بها وفق المواصفات القياسية الدولية وهي تحمل رقم E621 MSG واملاح الجلوتومات الأخرى E622, E623 وهي مادة معززة للنكهة في العديد من الأغذية ولم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو أنها لها آثار سلبية خطيرة في حال تناولها باعتبارها مادة مضافة للأغذية وفق الحدود المسموح بها في المواصفات القياسية الدولية

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