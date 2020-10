قتلت بناتها الـ3 واتصلت بالشرطة وأبلغتها عن جريمتها

شرطة العاصمة النمساوية فيينا أكدت أنها تحقق مع أم قتلت بناتها الـ3 في شقة.

وذكرت الشرطة أن امرأة في سن 31 عاما اتصلت بها فجر اليوم السبت وأبلغتها بأنها قتلت أطفالها وتنوي الانتحار.

وتوجه عناصر الشرطة فورا إلى شقة في منطقة دوناوستادت، وعثروا عند أبوابها على المرأة وهي كانت مصابة بجروح أحدثتها بنفسها.

كما عثر داخل الشقة على جثتي طفلتين في سن ثلاثة أعوام وثمانية أشهر وطفلة 3 تبلغ من العمر 9 سنوات، وكانت مصابة بجروح بليغة.

واعتقلت الشرطة المرأة، فيما تم نقل الطفلة الكبرى إلى المستشفى، لكن الأطباء في قسم العناية المركزة لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

وذكرت الشرطة أن الغموض لا يزال يلف أسباب الحادث المروع حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

