طرق لخفض «الكوليسترول» بدون دواء

الطبيب التركي إندر ساراش، في حديث مع صحيفة Sozcu، كشف عن طرق يمكن أن تساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، دون استخدام الأدوية.

وأشار الطبيب إلى أنه خلال وباء كورونا المستجد، بدأ الناس يتحركون أقل ويأكلون بشكل أسوأ، مما ساهم في زيادة كبيرة في مستوى الكوليسترول في الدم.

وفقًا للمختص التركي، يجب أولا وقبل كل شيء، عدم تعاطي المشروبات الروحية والتخلي عن التدخين، وكذلك زيادة المستوى اليومي للنشاط البدني.

وشدد على أن، الأطعمة مثل الأفوكادو وبذور العنب والشاي والبذور الزيتية والمكسرات والأسماك، يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول السيئ في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى ساراش بإضافة فول الصويا والحبوب الكاملة والحمضيات، إلى الوجبات الغذائية حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

