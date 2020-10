وزارة العدل الأمريكية، أعلنت أنها حددت يوم 8 من ديسمبرالمقبل، موعدا لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة الماض، إن ليزا مونتغومري، المدانة بخنق امرأة حامل في ولاية ميزوري عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة في سجن “تير هوت” بولاية إنديانا.

ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي، التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953 حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

The post أمريكا.. أول حكم «إعدام» بحق امرأة منذ 7 عقود appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا