أسباب وجع الكتف الأيمن

أعاني من وجع الكتف الايمن وبسبب هذا الوجع لا استطيع حمل الاشياء او الكتابة بسهولة، هل يمكن علاج هذا الم الكتف بالمراهم والكريمات؟ أم يجب الذهاب للطبيب؟

وجع الكتف الايمن الذي تشعر به قد يكون نتيجة التهابات في العضلات أو نتيجة إصابة أو بسبب ممارسة رياضة ما ادت لحدوث خلع في الكتف، وفي بعض الاحيان قد يكون الوجع نتيجة التوتر، لكن قد يكون هناك أسباب أخرى وبالتالي انصحك بالذهاب للطبيب ليقوم بالكشف عليك والتشخيص المناسب ووصف العلاج.

هذه هي بعض أسباب والعوامل التي تؤدي إلى وجع الكتف الأيمن:

التهاب المفاصل.

تمزق في الغضروف.

تمزق في أوتار الكتف.

كسر في عظم الكتف أو الذراع.

خلع في الكتف.

إجهاد في الكتف.

إصابة في الحبل الشوكي.

نوبة قلبية.

قد يكون الألم نتيجة للتوتر.

خلل في مفصل الكتف.

علاج ألم الكتف في المنزل هناك بعض العلاجات التي قد تساعد في تهدئة ألم الكتف مثل:

الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود يؤدي إلى وجع الكتف. استخدام أكياس الثلج لتخفيف الألم، أو استخدام الوسائل التي تساعد في تدفئة الكتف.

ممارسة بعض التمارين الرياضية لتهدئة ألم الكتف، لكن احذري من فعل أي حركات خاطئة تؤدي إلى زيادة الشعور بالألم.

تناول بعض الأدوية المسكنة للألم بشكل مؤقت لحين زيارة الطبيب.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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