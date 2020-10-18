كبير خبراء الامراض المعدية يوجه نصيحتين لتجنب عدوى فيروس كورونا خلال الشتاء

وجه كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، انتوني فاوتشي، نصيحة بشأن القيام بأمرين خلال فترة الشتاء لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد فيه عدة ولايات أميركية ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بالمرض.

وكانت عدة مصادر طبية قد حذرت من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 خلال الشتاء، قد يصل إلى 170 ألف حالة إضافية بحلول شباط القادم، فيما أشار فاوتشي، إلى ان “هناك شيئين يمكن أن يقوم بهما الشخص، رغم صعوبتهما، ليبقى آمنا خلال الوباء في هذا الشتاء”.

وأضاف أن الأمر الأول، هو “محاولة إبقاء نوافذ المنزل مفتوحة للسماح بتدفق الهواء النقي خلال فصل الشتاء، وهو الوقت الذي لا تكون فيه غالبا التهوية جيدة”، حيث تشير عدة دراسات إلى أهمية الهواء النقي في المنازل لدرء مخاطر الفيروس، خصوصا أن معظم إصابات كورونا تحدث في الأماكن المغلقة، بنسبة قد تصل إلى تسعين في المئة.

ورغم برودة الجو في الشتاء، ينصح بفتح النوافذ صباحا ومساء لمدة خمس دقائق على الأقل لتهوية المنزل، وفقا لما ورد في تقرير الصحيفة.

وقال فاوتشي، إن “الأمر الثاني هو ارتداء الكمامات داخل المنزل لحماية الآخرين الذي يعيشون في ذات المكان لا تخشى ارتداء القناع في المنزل إذا لم تكن متأكدا من أن الأشخاص (الذين يعيشون معك) سلبيون”.

وأهمية الكمامات في الوقاية من المرض أثبتتها عدة دراسات لدرجة أن ارتداء الكمامات أصبح أمرا ملزما في كثير من الولايات.

جدير بالذكر انه قبل يومين توقع نموذج أعده معهد القياسات الصحية والتقييم، في كلية الطب بجامعة واشنطن، حدوث 389087 حالة وفاة بحلول مطلع شباط المقبل، أي بزيادة 78 في المئة عن عدد الوفيات الحالي.

وأفاد باحثون من المعهد “نتوقع أن تبدأ الوفيات في الارتفاع خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين. يبدو أن الارتفاع المرافق لموجة الشتاء متأخر نوعا ما عن الزيادة في أوروبا. ستصل الوفيات اليومية إلى أكثر من ألفي وفاة في كانون الثاني حتى إذا فرضت العديد من الولايات القيود الصحية قبل نهاية العام”.